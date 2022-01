JPMorgan senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Euro gesenkt. Er gehe mit Blick auf Autozulieferer vorsichtig ins neue Jahr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Anstieg der Autoproduktion könnte geringer ausfallen als teilweise erwartet, was auf der Stimmung der Anleger lasten könnte. Der Experte zieht die Aktien von Reifenherstellern denen von Autozulieferern vor. Bei Continental komme der Konzernumbau allerdings langsamer voran als gedacht./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.