JPMorgan senkt Aena auf 'Underweight' - Ziel hoch auf 164 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aena von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 135 auf 164 Euro angehoben.Durch den zuletzt spürbaren Rückenwind in der Branche sei das Kursniveau bei dem spanischen Flughafenbetreiber mittlerweile nicht mehr gerechtfertigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Branchenstudie vom Dienstag. Daran änderten auch die von ihr nach oben angepassten Schätzungen nichts. Sie verwies dabei vor allem auf einen neuen Bewertungsansatz für die Einzelhandels- und Immobilienaktivitäten./tih/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.