JPMorgan passt Ziel für Vestas wegen Aktiensplit an - Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas angesichts des Aktiensplits von 700 auf 140 dänische Kronen angepasst und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Akash Gupta verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den an diesem Tag anstehenden Aktiensplit des Windkraftanlagenbetreibers. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum ersten Quartal schrieb er zudem, dass die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen schwach seien, was aber das Risiko von negativen Überraschungen mindere. Nach einem wohl schwachen ersten Quartal werde der Fokus auf der Auftragslage liegen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:55 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.