JPMorgan nimmt Unicredit mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit "Overweight" und einem Kursziel von 21 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Im besten Fall habe die Aktie der italienischen Bank ein Aufwärtspotenzial von 37 Prozent, schrieb Analystin Delphine Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Unicredit-Aktie hinke der Branche immer noch klar hinterher, weshalb sie sie dem Papier der heimischen Konkurrentin Intesa Sanpaolo vorziehe. Ein Erreichen der Geschäftsziele für 2019 beinhalte eine deutliche Anhebung der Gewinnschätzungen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.