JPMorgan nimmt Metro mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 30,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Metro mit "Neutral" und einem Kursziel von 30,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Der Aktienkurs des Handelskonzerns refelektiere bereits angemessen die künftig einfachere Konzernstruktur und die Verbesserungen im operativen Geschäft, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Mittwoch. Eine höhere Bewertung werde unter anderem davon abhängen, ob der Vorstand seine neuen Geschäftsziele erreicht./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.