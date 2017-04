JPMorgan nimmt London Stock Exchange mit 'Neutral' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der London Stock Exchange mit "Neutral" und einem Kursziel von 3300 Pence wieder aufgenommen.Analyst Gurjit Kambo nahm in einer Branchenstudie vom Dienstag die Beobachtung der Börsenbetreiber in Europa wieder auf. Die Londoner Börse sei zwar breit aufgestellt, doch das spiegele die Bewertung der Aktie bereits ausreichend wider./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.