JPMorgan nimmt Engie mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie angesichts des jüngst verkündeten Strategiewechsels mit "Overweight" und einem Kursziel von 16 Euro wieder neu in die Bewertung aufgenommen.Letztlich sollte das einfachere Geschäftsmodell sicherstellen, dass hohe verborgene Werte besser freigelegt werden und der Aktienkurs des französischen Versorgers so gestützt wird, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl die mittel- als auch die langfristigen Perspektiven sollten den Markt erfreuen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 23:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.