JPMorgan nimmt Deutsche Börse mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse mit "Overweight" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Er habe die Bewertung der Börsenbetreiber in Europa nun wieder aufgenommen und die Aktie des deutschen Finanzdienstleisters sei seine bevorzugte Wahl, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer Studie vom Dienstag. Sie biete den besten Gesamtmix und die Bewertung sei attraktiv./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.