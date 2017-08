JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 5610 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco mit "Overweight" und einem Kursziel von 5610 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen.Der Tabakkonzern biete die Chance auf gutes Umsatzwachstum bei hoher Profitabilität, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Überzogene Sorgen vor neuen Vorschriften der US-Gesundheitsbehörde böten eine gute Einstiegschance./ag/das Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.