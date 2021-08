JPMorgan nimmt Astrazeneca mit 'Overweight' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca mit "Overweight" und einem Kursziel von 10000 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen.Die aktuelle Bewertung des Pharmakonzerns entsprechen nicht den Wachstumsperspektiven, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb der Vergleichsbranche sei die Aktie am aussichtsreichsten. Er sieht daher gute Chancen für eine allgemeine Neubewertung./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 23:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.