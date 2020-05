JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Finanztrends Video zu Zalando



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 34 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Vor dem Hintergrund der Corona-Krise habe der Online-Händler ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick auf 2020 sei eine Demonstration der Zuversicht. Alles in allem habe der Konzern damit gezeigt, dass er einer der wenigen im Modesektor sein könne, der gestärkt aus der Krise hervorgeht./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 17:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.