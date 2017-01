JPMorgan hebt Ziel für Volvo B auf 85 Kronen - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo von 75 auf 85 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Die Schweden dürften unter sinkender Lkw-Nachfrage in Europa und Nordamerika leiden - vermutlich am stärksten von allen Anbietern./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.