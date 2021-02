JPMorgan hebt Ziel für Volvo B auf 235 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 225 auf 235 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Anlagen- und Lkw-Hersteller habe beeindruckend abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zum Markt, dem Auftragsbuch und der Auslastung seien ebenfalls sehr positiv, auch wenn Volvo mindestens im laufenden Quartal vor Engpässen bei Halbleitern und der Produktion sowie höheren Kosten gewarnt habe./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.