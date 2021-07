JPMorgan hebt Ziel für Voestalpine auf 34,50 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine von 32,00 auf 34,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Die Stahlpreise dürften sich nach der Rally seit dem vergangenen August ungefähr für die nächsten zwölf Monate auf einem gesunden Niveau halten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Stahlwerten. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal dürften zudem zu steigenden Konsensschätzungen für 2021 führen. Voestalpine werde indes wegen der längeren Preisbindungsfristen für die Abnehmer aus der wichtigen Autoindustrie erst mit Verzögerung von der Stahlpreisentwicklung profitieren./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.