JPMorgan hebt Ziel für Vodafone auf 300 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 275 auf 300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Mobilfunkkonzern habe seine Kosten beeindruckend reduziert und den Ausblick nennenswert erhöht, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Mittwoch. Dies dürfte ausreichen, um die Zweifel an der Finanzierbarkeit der Dividendenzahlungen zu zerstreuen./edh/stk Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.