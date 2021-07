JPMorgan hebt Ziel für Vivendi auf 44 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi nach Quartalszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Diese nannte Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "beeindruckend". Das Wachstum des Medienkonzerns aus eigener Kraft und der operative Gewinn (Ebit) hätten seine Schätzungen deutlich übertroffen. Die Franzosen dürften zudem einen umfangreichen Aktienrückkauf auflegen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 00:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 02:14 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.