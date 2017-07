JPMorgan hebt Ziel für Vestas auf 684 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 682 auf 684 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Auftragsdynamik dürfte im dritten Quartal hoch bleiben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Montag. Er sieht Spielraum für die Markterwartungen an den Windturbinenhersteller. Seine operative Gewinnschätzung (Ebit) liege um 9 Prozent über dem Konsens./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.