JPMorgan hebt Ziel für Vestas auf 660 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum vierten Quartal von 648 auf 660 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Windkraftanlagenbauer habe stark abgeschnitten und eine unerwartet hohe Profitabilität in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2017 und 2018./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.