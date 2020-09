JPMorgan hebt Ziel für Valeo auf 28 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach einer Roadshow mit dem Konzernchef von 24 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Autozulieferer habe Zuversicht verbreitet, dass die weitere Reduzierung der fixen Kostenbasis im zweiten Halbjahr im Fokus bleibe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Schuldenabbau. Asumendi hob seine bereinigte Gewinnschätzung (EPS) für das kommende Jahr an./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.