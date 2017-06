JPMorgan hebt Ziel für Unilever PLC auf 4550 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever PLC vor Zahlen von 4250 auf 4550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Konsumgüterkonzern dürfte wegen Problemen in Brasilien und Indien sowie einer allgemein schleppenden Verbrauchernachfrage sein Wachstum im zweiten Quartal kaum beschleunigt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Mittwoch. Für die zweite Jahreshälfte seien die Aussichten aber freundlicher./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.