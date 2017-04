JPMorgan hebt Ziel für Unilever NV auf 48 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever NV von 44 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analystin Celine Pannuti überarbeitete in einer Studie vom Montag ihr Bewertungsmodell und berücksichtigte dabei die Umsatzzahlen zum ersten Quartal und die jüngste Strategieüberprüfung durch den Konsumgüterkonzern. Angesichts des sich beschleunigen Gewinnwachstums (EPS) sei der Bewertungsabschlag der Aktien zum Sektor zwar nicht gerechtfertigt. Allerdings sei das Aufwärtspotenzial bei den Papieren des Wettbewerbers Nestle immer noch höher, so dass es bei dem aktuellen "Neutral"-Votum bleibe./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.