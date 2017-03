JPMorgan hebt Ziel für Unilever NV auf 44 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever NV von 38 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Während der Markt auf eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts oder größere Zukäufe setze, glaube sie, dass der Konsumgüterhersteller Wertsteigerungen eher durch höhere Einsparungen, steigende Margen und erhebliche Mittelausschüttungen an die Aktionäre erreichen könne, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Mittwoch. Angesichts der gestiegenen kurzfristigen Erwartungen und eines wahrscheinlich schwierigen ersten Quartals bleibe sie aber bei ihrem Anlagevotum für die Aktie./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.