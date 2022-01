JPMorgan hebt Ziel für Totalenergies auf 60 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christyan Malek zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch für den europäischen Öl- und Gassektor im laufenden Jahr. Bei einem für 2022 angenommenen Brent-Ölpreis von durchschnittlich 78 US-Dollar rechnet er mit einer branchenweiten Free-Cashflow-Rendite von 14,5 Prozent. Mit einem prognostizierten Gewinnanstieg (EPS) von 40 Prozent sollte auch die Ergebnisdynamik herausragend bleiben, schrieb der Experte./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.