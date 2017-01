JPMorgan hebt Ziel für Total auf 48,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Total SA von 45,00 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er bleibe optimistisch für die europäischen Ölkonzerne und erwarte 2017 eine Trendwende, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei BP, Shell und Statoil sei das Potenzial für Kostensenkungen, im Bereich Ölförderung und bei den Investitionsmitteln am höchsten, weshalb deren Aktien sich überdurchschnittlich entwickeln sollten./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.