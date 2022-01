JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 325 Dollar - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 295 auf 325 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Die Profitabilität und die Generierung von Barmitteln seien zwar stark gewesen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr werde es aber keine neuen Modelle geben, die Projekte Roadster, Semi und Cybertruck dürften sich bis mindestens 2023 verzögern./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 01:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.