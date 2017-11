JPMorgan hebt Ziel für Symrise auf 65 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen für das dritte Quartal von 60 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Er habe seine Umsatzerwartungen an den Hersteller von Duftstoffen und Aromen zwar angehoben, das sei aber durch verschlechterte Wechselkurse und etwas niedrigere Margenerwartungen ausgeglichen worden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Mittwoch. Die Zielerhöhung reflektiere eine zeitliche Anpassung des Bewertungsmodells. Das Ziel gelte nun für Ende 2018, nicht mehr für Ende 2017./mis/ck Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.