JPMorgan hebt Ziel für Stabilus auf 75 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Zahlen von 60 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Autozulieferer dürfte bei der Veröffentlichung des Ergebnisses für das zweite Quartal des Geschäftsjahres die Prognose anheben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen will am 15. Mai die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.