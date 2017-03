JPMorgan hebt Ziel für Stabilus auf 60 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nach einem seiner Aussage nach "starken" Jahresauftakt passte Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Donnerstag seine Schätzungen für den Hersteller von Gasdruckfedern leicht nach oben an. Stabilus sei auf einem guten Weg. Der Experte hält es für möglich, dass der Ausblick bald nach oben angepasst wird./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.