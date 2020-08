JPMorgan hebt Ziel für Societe Generale - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen zum zweiten Quartal von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analystin Delphine Lee überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell und passte dabei unter anderem die Gewinnprognosen für 2022 nach oben an. Dies reflektiere insbesondere höhere Ertragsschätzungen für die französische Großbank./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 19:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.