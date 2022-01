JPMorgan hebt Ziel für Signify auf 55 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Signify":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem guten vierten Quartal seine Erwartungen an den Lichttechnik-Konzern an. Der Ausblick stütze den Marktkonsens und lasse mit Blick auf das Wachstum aus eigener Kraft sogar etwas Luft nach oben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 13:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.