JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 126 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 122 auf 126 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst Andreas Willi rechnet mit guten Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal. Die Münchner dürften zudem ihre Gewinnziele anheben, schrieb er in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie./ag/bgf/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.