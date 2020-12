JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 28 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er habe seine Schätzungen und Kursziele für die europäischen Investitionsgüterunternehmen mit Blick auf 2021 angepasst, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter der neuen Führung habe das Energieunternehmen ebenso wie der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa die Chance auf eine verbesserte operative Entwicklung. Zum neuen Kursziel verwies Wilson zudem auf den gestiegenen Aktienkurs des Windturbinenherstellers, an dem Siemens Energy 67 Prozent halte./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.