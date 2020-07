JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 82 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 vor den am 13. August erwarteten Zahlen von 55 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Es habe den Anschein, als ob der Handel auf den Plattformen des Online-Marktplatzbetreibers besser laufe als so mancher glaube, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten hätten sich mit der zunehmenden Aufhebung von Corona-Beschränkungen rasch wieder normalisiert. Er aktualisierte seine Schätzungen entsprechend und begründete das höhere Ziel auch mit einer deutlich gestiegenen Bewertung von Wettbewerbern./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.