JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 69 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 vor den am 3. Mai erwarteten Quartalszahlen von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Digitalunternehmens und Online-Marktplatzes ImmoScout24 bleibe sein "Top Pick" in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das erste Quartal rechnet er mit einem starken Umsatzwachstum, während die operative Profitabilität im Vergleich zum ersten Quartal 2021 etwas gesunken sein dürfte./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.