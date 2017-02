JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 40 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.In Reaktion auf die Resultate des Onlineplattform-Betreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018 um 8 beziehungsweise 9 Prozent erhöht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Zudem dürften sich die staatlich initiierten Änderungen bei der Maklerprovision in Deutschland weniger negativ auswirken als vom Markt befürchtet./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.