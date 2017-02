JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Resultate des Elektrokonzerns für das zweite Halbjahr und das Schlussquartal 2016 hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die negative Kursreaktion nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie biete eine attraktive Gelegenheit, Positionen aufzustocken./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.