JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 13,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Die endgültigen Resultate für das Schlussquartal 2016 entsprächen den schon bekannten Eckdaten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Für 2017 strebe Schaeffler dank neuer Projekte ein beschleunigtes Wachstum im Geschäft mit der Autobranche an, rechne aber mit niedrigeren Margen als im vergangenen Jahr. Zudem drohten Schaeffler mit die höchsten Risiken durch den Trend zur Elektrifizierung in diesem Bereich./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.