JPMorgan hebt Ziel für Sartorius auf 455 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen von 390 auf 455 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er habe wegen des guten Schlussquartals 2020, des Ausblicks auf 2021 sowie der deutlich angehobenen mittelfristigen Ziele seine operativen Ergebnisschätzungen für den Pharma- und Laborausrüster sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech für die Jahre bis 2025 angehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2021 dürfte dank Corona erneut von einem starken Wachstum geprägt sein./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.