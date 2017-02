JPMorgan hebt Ziel für Santander auf 5,85 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 5,75 auf 5,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Konjunkturausblick für Brasilien helle sich auf, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Zudem gingen die notleidenden Kredite zurück. Santander sei weiterhin ihr "Top Pick" unter den iberischen Kredithäusern./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.