JPMorgan hebt Ziel für Roche auf 290 Franken - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 265 auf 290 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nachrichten zur Entwicklung diverser Medikamente aus der Pipeline des Pharmakonzerns dürften sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Präsentation detaillierter Daten zur Aphinity-Studie auf der Krebskonferenz im Juni sollten die Sorgen am Markt bezüglich dieses Brustkrebs-Medikaments beiseite geschoben werden. Auch Tecentriq, Lampalizumab und ACE910 seien potenzielle Kurstreiber./AWP/ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.