JPMorgan hebt Ziel für Renault auf 32 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nach einem Treffen mit dem Investor-Relations-Team der Franzosen ist der Analyst Jose Asumendi zuversichtlich, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2021 ein operatives Ergebnis in Höhe von etwa 700 Millionen Euro erreichen kann. Bislang hatte er laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einer schwarzen Null gerechnet. Zudem liegt dem neuen Kursziel der aktuelle Wert der Nissan-Beteiligung zugrunde./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 19:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.