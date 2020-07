JPMorgan hebt Ziel für Renault auf 29 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der neue Chef Luca de Meo habe eine positive und solide Präsentation geliefert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe klar gemacht, dass es dem französischen Autobauer künftig um Wertschöpfung und nicht um Masse gehe. Das Kursziel steige aufgrund der etwas besser erwarteten Kassenlage zum Ende des Jahres./men/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 11:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 11:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.