JPMorgan hebt Ziel für Reckitt Benckiser auf 7300 Pence - Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Abschluss der Mead-Johnson-Akquisition von 7250 auf 7300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die mittelfristig positiven Effekte der Übernahme seien eingepreist, der Markt übersehe jedoch die kurzfristigen Risiken des Deals, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Sie passte ihre Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2017 und 2018 an den Zukauf an./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.