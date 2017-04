JPMorgan hebt Ziel für RTL auf 75 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der europäische TV-Markt sei nach wie vor strukturell solide, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Branchenstudie vom Freitag. Allerdings hätten sich die Aktien der entsprechenden Anbieter zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt, so dass die Anleger bei ihren Investments weiterhin selektiv vorgehen sollten./edh/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.