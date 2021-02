JPMorgan hebt Ziel für Prosus auf 152 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 123 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er habe seine Bewertungsmodelle für die Beteiligungsgesellschaft sowie den Mutterkonzern Naspers aktualisiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit trage er der jüngsten Kurszielanhebung für die Aktie des Internetkonzerns Tencent und veränderten Konsensschätzungen für den Essenslieferdienst Delivery Hero Rechnung. Prosus ist an beiden Unternehmen beteiligt./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 21:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.