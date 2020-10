JPMorgan hebt Ziel für Prosus auf 116 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus nach einem Analystenwechsel von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die 31-Prozent-Beteiligung am chinesischen IT-Konzern Tencent bleibe entscheidend für den positiven Anlagehintergrund der Technologie-Holding Prosus, schrieb der neu zuständige Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Aktien von Prosus und deren Muttergesellschaft, des südafrikanischen Medien- und Internet-Konzerns Naspers, ihre sehr starke Unterbewertung schon bald verringern werden./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.