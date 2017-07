JPMorgan hebt Ziel für Philips auf 38 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der niederländische Elektronikkonzern habe ein starkes Auftragsplus in seiner Medizintechniksparte und insgesamt solide Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018./edh/la Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.