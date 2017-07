JPMorgan hebt Ziel für Philips Lighting auf 31,50 Euro - Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips Lighting nach Zahlen von 30,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach dem gemischt ausgefallenen zweiten Quartal des Leuchtmittelherstellers habe er sein Bewertungsmodell auf den neuesten Stand gebracht, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Montag. Seine Schätzungen habe er nicht wesentlich verändert, allerdings sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben. Es erstrecke sich nun auf den Zeitraum bis Dezember 2018./ck/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.