JPMorgan hebt Ziel für Osram auf 59 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 51 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Lichtkonzern habe trotz der Herausforderungen in der Sparte Lighting Solutions & Systems (LSS) stark abgeschnitten und liege mit den angehobenen Jahreszielen nun knapp über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Gewinnprognosen an./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.