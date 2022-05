JPMorgan hebt Ziel für Nutrien auf 120 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 95 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung steigender Kalipreise habe er seine Gewinnprognosen für den Düngerkonzern erhöht, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert von Nutrien sei aber weniger davon abhängig, was das Unternehmen in naher Zukunft verdienen wird, sondern eher von der allgemeinen Stärke und Dauer der Erträge über einen mehrjährigen Zeitraum./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 22:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.